Il colosso chimico Ineos ha annunciato oggi la creazione di una nuova attività per la produzione di idrogeno verde in tutta Europa. Attraverso la controllata Inovyn, Ineos è il più grande operatore europeo nell'elettrolisi. Attualmente produce 300.000 tonnellate di idrogeno all'anno principalmente come sottoprodotto delle operazioni chimiche. L'azi ...

© Riproduzione riservata