Un “acceleratore” per il decollo dell'idrogeno verde. È la nuova iniziativa dell'istituto europeo per l'innovazione Eit, che la scorsa settimana ha lanciato lo European Green Hydrogen Acceleration Centre (Eghac), un'iniziativa “senza precedenti” per sostenere lo sviluppo di un'economia dell'idrogeno verde da 100 miliardi di euro all'anno entro il 2 ...

