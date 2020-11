“La produzione di idrogeno da fonti rinnovabili intermittenti ha il limite della discontinuità, di tempi di funzionamento limitati e l'aumento dei costi. Per un utilizzo su larga scala, la filiera idrogeno va integrata con produzioni alternative per esigenze continue di utilizzo, in particolare in campo industriale”, come la generazione da combusti ...

© Riproduzione riservata