“Il Governo PD-M5S si piega al volere dei concessionari e compie uno scippo ai danni delle Regioni e dei territori montani demolendo l'impianto della regionalizzazione delle concessioni da grandi derivazioni idroelettriche. Un attacco all'autonomia in ambito energetico, per tornare ad un inefficiente centralismo. La Lega darà battaglia sia in parla ...

© Riproduzione riservata