Gli effetti del fulmine possono essere letali per persone ed edifici e dannosi per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Come progettare impianti di protezione da sovratensioni generate da fulmini (Lps) è oggetto di un nuovo seminario del Comitato elettrotecnico italiano: 23 novembre, h. 14:00, www.ceinorme.it. Il 26 (h. 14:30/16.30, i ...

© Riproduzione riservata