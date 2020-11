In miglioramento gli “stacchi Italia” di benzina, diesel e risca. In base all'elaborazione Unem (ex UP) dei dati Ue, nella terza rilevazione di novembre, relativa al 16 novembre, lo stacco in meno della benzina rispetto alla media Ue è risalita rispetto al 9 novembre di 5 millesimi da -18 a -23 e quello in meno del gasolio auto si è ancora a ...

© Riproduzione riservata