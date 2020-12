L'Autorità per l'energia ha approvato le regole di allocazione della capacità di trasmissione sul nuovo elettrodotto col Montenegro a partire dal 2021, che prevedono transitoriamente ancora le aste esplicite gestite dall'organismo locale See Cao. Arera inoltre dato l'ok a un documento preparatorio redatto dai Tso e dai gestori del mercato in vista ...

