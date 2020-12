La Procura di Roma ha comunicato ieri la chiusura delle indagini sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto nel gennaio del 2016, e nel fascicolo due testimoni riferiscono di aver visto il 28enne italiano in un commissariato egiziano la sera della sua scomparsa e, alcuni giorni dopo, in una struttura dei servizi di sicurezz ...

© Riproduzione riservata