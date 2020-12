La Commissione Europea ha avviato la roadmap per la proposta di una nuova direttiva sulla qualità dell'aria, al fine di rivedere le precedenti direttive in materia. La proposta rientra nell'ambito dello European Green Deal, in virtù del quale l'Unione Europea sta rivedendo il proprio quadro normativo per adeguarlo alle raccomandazioni dell'Organizz ...

© Riproduzione riservata