Il consorzio tra Edf Renewables (Edf Group) e l'azienda cinese Jinko Power (Jinko Power Technology) hanno perfezionato l'accordo per Al Dafra PV2, un progetto per un impianto fotovoltaico da 2 GW da realizzare ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. L'impianto si estenderà per oltre 20 chilometri quadrati nel deserto: ciò ne fa il progetto di fot ...

