È stata approvata la graduatoria delle domande relative al bando della Regione Toscana per i lavori di efficientamento energetico e per la promozione delle energie rinnovabili negli edifici di edilizia residenziale pubblica. La dotazione finanziaria per il triennio 2020-22 è pari a 4,4 mln di euro, di cui 884mila euro per il 2020 e 1,8 mln per il 2 ...

© Riproduzione riservata