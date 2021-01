Il Consiglio di Stato ha confermato anche in appello il provvedimento con cui il Gse nel 2017 aveva imposto alla Roenergy la revoca degli incentivi del Secondo Conto Energia e la restituzione di quelli incassati per oltre 2,1 milioni di euro per l'esercizio di un impianto fotovoltaico da circa 1 MW. Lo prevede un sentenza depositata oggi. Più in pa ...

© Riproduzione riservata