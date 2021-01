L'Italia fa gola ai fondi di investimento per quanto riguarda il fotovoltaico, per l'acquisizione sia di autorizzazioni che di progetti in esercizio.

La britannica Bluefield Partners, guidata dal managing partner Giovanni Terranova, ha acquistato dieci progetti fotovoltaici autorizzati in Sicilia per una potenza complessiva di 10 MW (portafoglio ...

© Riproduzione riservata