Studiare e realizzare un impianto Power to gas in grado di utilizzare energia elettrica da fonte rinnovabile per produrre combustibili rinnovabili come idrogeno verde e metano sintetico. È lo scopo del protocollo di intesa che Italgas ha firmato con CRS4, Centro di Ricerca del Parco tecnologico della Sardegna.

Il progetto, si legge in una nota con ...

© Riproduzione riservata