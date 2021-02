Shell ha firmato un accordo per acquistare il 100% di Ubitricity, uno dei principali operatori europei nella ricarica di veicoli elettrici. Fondata a Berlino, Ubitricity opera in numerosi Paesi europei e ha la più grande rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici nel Regno Unito con oltre 2.700 colonnine (quota di mercato del 13%). L'azienda h ...

