Un elettrolizzatore da 100 MW per generare idrogeno verde, da collocare nell'area della centrale a carbone di Moorburg, ad Amburgo, spenta dopo essersi aggiudicata gli incentivi per il phase out all'asta dello scorso dicembre. Il progetto è al centro di una lettera di intenti firmata venerdì da Shell, Mitsubishi, Vattenfall e dalle municipalizzate ...

© Riproduzione riservata