“Il nuovo capacity market non potrà non puntare su accumuli e rinnovabili. Lo strumento attuale è troppo sbilanciato sulle fonti fossili e mostra diverse criticità che andranno risolte e che comportano maggiori costi per i cittadini”. Così il presidente della commissione Industria del Senato Gianni Girotto ha commentato l'audizione odierna in cui ...

© Riproduzione riservata