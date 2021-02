Oltre al differimento della plastic tax, tra gli emendamenti segnalati al ddl di conversione del decreto Milleproroghe ci sono le proposte di Lega e Forza Italia per prolungare gli incentivi alle rinnovabili previste dal DM Fer 1. In materia di Upstream invece Lega e M5S concordano sull'attribuzione al Minambiente e al Mise di altri 12 mesi per ...

© Riproduzione riservata