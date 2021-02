Il ministero dell'Ambiente ha dato parere favorevole per l'esclusione dalla procedura di Via per il progetto di Fenice (Edison) di una nuova centrale di trigenerazione a gas naturale presso lo stabilimento auto di Fca di Mirafiori (TO).

L'istanza di esclusione dalla Via era stata presentata nell'ottobre 2019. Il progetto prevede la realizzazione d ...

