Was è il think tank italiano sul comparto del waste management e del riciclo sviluppato da Althesys. In questo articolo Alessandro Marangoni affronta il tema dei rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici (Raee). Il dilagare della digitalizzazione inonda il mercato di apparecchi elettronici che, a fine vita, si trasformano in Raee. Con un'ul ...

© Riproduzione riservata