Le regole del mercato della capacità vanno modificate per consentire una maggiore partecipazione della domanda, delle tecnologie oggi non abilitate al dispacciamento, cioè le rinnovabili non programmabili, e degli impianti a gas esistenti. È quanto scrive Axpo Italia in una memoria inviata alla commissione Industria del Senato nell'ambito dell'affa ...

© Riproduzione riservata