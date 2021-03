Quarto rialzo consecutivo dei prezzi d'acquisto in extra-rete. Ieri pomeriggio il trend rialzista ha segnato una battuta d'arresto in Mediterraneo con maggiore accentuazione per gasoli e oli combustibili. Sul Cif Med del 9 marzo la benzina, convertita al cambio di 1,1894 dollari, si è posizionata a 401,18 euro per mille litri, il diesel 10ppm a 384 ...

© Riproduzione riservata