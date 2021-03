Secondo ribasso consecutivo dei prodotti petroliferi in Mediterraneo in chiusura e conseguente arretramento dei prezzi d'acquisto. Sul Cif Med del 16 marzo la benzina, convertita al cambio di 1,1926 dollari, si è posizionata a 409,44 euro per mille litri, il diesel 10ppm a 383,50 il gasolio 0,1 a 379,95 e il denso Btz a 376,91 euro per mille chili. ...

