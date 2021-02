Il Gse ha pubblicato la pagina dedicata al nuovo servizio “Ristoro Elemento ReTEE" che contiene tutte le informazioni sui benefici previsti dalla Delibera 96/2020 per i produttori termoelettrici da gas naturale, che potranno richiedere la restituzione degli oneri della tariffa gas legati ai costi per i Certificati bianchi per l'efficienza energetic ...

