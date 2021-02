L'azienda trevigiana di servizi locali Contarina ha bandito una gara per il servizio di progettazione esecutiva e realizzazione del comparto di digestione anaerobica e upgrading per la produzione di biometano dell'impianto di compostaggio di Trevignano (TV). Valore, Iva esclusa, 17.656.181,16 euro. Termine per il ricevimento delle offerte 22 marzo. ...

