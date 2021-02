Con il provvedimento n. 2021/51374 del 22 febbraio il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha disposto la proroga dal 16 al 31 marzo del termine per l'invio delle comunicazioni da parte del soggetto beneficiario del Superbonus 110% in merito all'opzione tra detrazione, sconto in fattura e cessione del credito. Il provvedimento ...

© Riproduzione riservata