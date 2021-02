Applicare il principio di efficienza energetica è fondamentale per raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione Europea ed attuare il Green Deal. Alcuni Stati membri (Germania) hanno già adottato l''Efficiency First' come principio guida dell'azione politica, altri stanno strutturando misure concrete; tuttavia non esiste ancora intesa comune su ...

© Riproduzione riservata