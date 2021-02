Rispetto alle bozze del Decreto-legge istitutivo del Ministero per la Transizione ecologica (Mite) messe precedentemente in circolazione, quella pubblicata sulla Staffetta di mercoledì, in cui si propone il passaggio quasi integrale al nuovo dicastero delle funzioni e dei compiti in materia di energia, rappresenta la soluzione che meglio garantisce ...

© Riproduzione riservata