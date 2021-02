L'attivazione di interrompibilità per 400 MW in Italia

E' partita l'indagine del gruppo di esperti sull'incidente dell'8 gennaio in cui, a causa di un problema su una sottostazione in Croazia, la rete elettrica europea sincrona si è separata in due per circa un'ora (v. Staffetta 26/01). Lo annunciano Acer e Entso-E, che ...

