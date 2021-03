Con il via libera del Consiglio dei ministri al decreto-legge che riorganizza competenze e strutture di alcuni dicasteri, nasce ufficialmente il ministero della Transizione ecologica (Mite) che sostituisce il ministero dell'Ambiente. “Ampio l'ambito di azione del nuovo dicastero” si legge in una nota del ministero “che assorbe, oltre a tutte le com ...

© Riproduzione riservata