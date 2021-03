Snam ha sottoscritto un accordo con Siad, gruppo chimico che opera nella produzione e fornitura di gas industriali e nei settori Engineering, Healthcare, Lpg e Natural Gas, per avviare una collaborazione tecnologica nel settore della liquefazione in piccola e media scala, con l'obiettivo di favorire la diffusione di GnlL e Bio-Gnl come carburanti a ...

© Riproduzione riservata