Il Parlamento europeo ha approvato ieri in via definitiva, il nuovo programma InvestEU con 496 voti favorevoli, 57 contrari e 144 astensioni. Il programma di investimenti dispone di 26 miliardi di euro accantonati come garanzia nel bilancio UE e dovrebbe mobilitare 400 miliardi di euro da investire in tutta l'Unione nel periodo dal 2021 al 2027. Il ...

