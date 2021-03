Il ministero dello Sviluppo economico deve trovare un nuovo dirigente per la divisione III "Economia circolare e politiche per lo sviluppo ecosostenibile" della d.g. per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese, vacante dallo scorso 15 marzo. E' quanto si legge in un interpello diffuso in queste ore dalla direzione delle ...

© Riproduzione riservata