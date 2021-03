Michele Masulli è il nuovo direttore dell'area energia dell'Istituto per la Competitività (I-Com), il think tank di ricerca fondato e presieduto dall'economista Stefano da Empoli specializzato sui temi del digitale, dell'energia e della salute. 30 anni, lucano, con una laurea in Economia e un master in Export management e sviluppo di progetti inter ...

© Riproduzione riservata