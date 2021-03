In questa 399a puntata delle notizie dalle Regioni partiamo dal Piemonte che dispone una Strategia regionale per l'idrogeno. La giunta regionale si propone di valorizzare l'introduzione dell'idrogeno nel sistema energetico, industriale e dei trasporti e di candidare la regione ad ospitare la sede del “Centro Nazionale di Alta Tecnologia per l'Idro ...

