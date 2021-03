“Il MoVimento 5 Stelle ha presentato un'interpellanza urgente al governo per chiedere un intervento immediato sul mancato avvio del nuovo meccanismo di applicazione automatica dello sconto in bolletta in favore delle famiglie in maggiori difficoltà economiche”. Lo annuncia Davide Crippa, capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera.

“Il decreto ...

© Riproduzione riservata