Il Consiglio di Stato ha respinto tre appelli dell'Autorità per l'energia confermando l'annullamento di sanzioni per complessivi 5,3 milioni comminate nel 2017 da Arera a Agsm Verona e sue controllate per violazione della regolazione sulla separazione funzionale e contabile.

Nello specifico le multe aveva toccato a febbraio 2017 Agsm Verona, Agsm ...

© Riproduzione riservata