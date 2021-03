È Matteo Birindelli il nuovo Country Manager per l'Italia, con sede a Milano, di Qundis, leader europeo nella produzione di misuratori e ripartitori di calore, contatori di calore e d'acqua e smart meter gateway per la gestione di dati dei consumi energetici. Alle spalle oltre 20 anni di esperienza in Italia nel settore dell'automazione per l'ab ...

