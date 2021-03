Apriamo questa nuova rubrica delle notizie dalle Regioni con il fotovoltaico. Autorizzati progetti per 8 MW: uno in Friuli Venezia Giulia e un altro in Sardegna. In Calabria abbiamo un'istanza, mentre troviamo due progetti esclusi da via nel Lazio per 25 MW. Infine due Via positive in Piemonte.

Passando al settore idroelettrico: la Regione Calabr ...

© Riproduzione riservata