Una carrellata sui big italiani dell'energia (e non solo) per capire le prospettive dell'idrogeno, tra la concorrenza con l'elettricità e il gas, l'unbundling delle reti, gli economics e le esperienze già in atto. Si è svolto questa mattina l'evento online “Idrogeno e green economy” organizzato da Rcs Academy e trasmesso in streaming su corriere.it ...

