Passo in avanti della Francia verso il divieto di vendita di veicoli a combustione interna. L'Assemblea nazionale ha infatti inserito nella legge per il clima uno stop per il 2030 alle immatricolazioni di auto nuove con emissioni superiori ai 123 g/km di CO2 nel ciclo Wltp (95 g/km secondo il Nedc). Nel provvedimento anche un limite ai voli intern ...

