Il ministero della Transizione ecologica ha posticipato le scadenze del sistema d'obbligo dei biocarburanti, in relazione alle difficoltà operative legate alla permanenza della situazione di emergenza Covid 19. Lo scorso 31 marzo il Mite ha diramato la circolare prot. n. 9884 con l'indicazione delle nuove scadenze. La circolare è in allegato. Per u ...

© Riproduzione riservata