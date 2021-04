La Commissione europea ha lanciato un invito agli oltre 1.000 membri dell'Alleanza europea per l'idrogeno pulito a presentare progetti per tecnologie e soluzioni per l'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio. Il termine per la presentazione dei progetti è il 7 maggio. I progetti saranno esaminati dall'Hydrogen Forum del 17-18 giugno. ...

