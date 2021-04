La Commissione europea “non è in possesso di alcuna prova che indichi che il gasdotto transadriatico (Tap) non sarebbe conforme alla legislazione dell'UE in materia di energia”. L'infrastruttura, inoltre, ha avviato le operazioni commerciali il 15 novembre 2020, quindi prima del 31 dicembre 2020, termine di validità della deroga concessa dalla Comm ...

© Riproduzione riservata