Grazie all'evoluzione delle tecnologie, l'eolico offshore è oggi al centro dell'attenzione di investitori e imprese anche in Italia. Affinché però possa realizzarsi l'“eterna promessa” dell'eolico in mare – l'Italia non ha ancora installato neanche un kW di potenza – è necessario un cambio di passo nell'approccio di cittadini e istituzioni verso qu ...

© Riproduzione riservata