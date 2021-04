Un anno dopo l'inizio della pandemia, le prospettive rimangono piuttosto incerte. La contrazione del PIL globale nel 2020 è stimata al 3,3% (fonte: Fmi), ma con profonde differenze regionali: pesanti recessioni per Eurozona (-6,6%) e America Latina (-7%) e contrazioni ridotte in Asia (-1%) e Africa Sub-Sahariana (-1,9%). Nel 2021 si prevede per l'e ...

© Riproduzione riservata