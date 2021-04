Registriamo questa mattina tre nuovi marchi della distribuzione carburanti nella banca dati dell'Osservaprezzi Mise. Si tratta di Petrolnafta (2 punti vendita in Piemonte), Bioil (2 in Veneto) e Pit Stop (uno in Campania).

Questi i prezzi di oggi per Petrolnafta: benzina self service 1,549 euro/litro (media nazionale 1,574 euro/litro); gasolio sel ...

