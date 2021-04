La nuova punta della rubrica sulle notizie dalle Regioni si apre con il fotovoltaico. L'Abruzzo autorizza un impianto da 2 MW a Ortona. Valutazioni di impatto ambientale positive per 22 MW: 14 MW nel Comune di Cancello e Arnone, in Campania, e 8 MW a Oviglio, in Piemonte. Dalla Puglia arriva la notizia di un'istanza di Via per un progetto Tozzi Gr ...

© Riproduzione riservata