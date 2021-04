Sarà presentato mercoledì alle 14:15, in conferenza stampa presso la Sala Caduti di Nassirya al Senato, il “testo base” della Lega in merito alla “proposta di mozione nei consigli comunali per la promozione e lo sviluppo dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili”. Lo ha comunicato in una nota ...

© Riproduzione riservata