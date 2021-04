Nel 2020 il gruppo Tozzi Green ha realizzato all'estero il 60% del proprio fatturato. L'a.d. Andrea Tozzi, in questo colloquio con la Staffetta in occasione dell'approvazione del bilancio, mette in evidenza il dato per sottolineare le difficoltà a realizzare progetti in Italia. A partire dall'eolico offshore di Brindisi. “È un progetto emblematico ...

© Riproduzione riservata